الجندي: " فك رقبة" تتكفل بواحد قعد من شغله بسبب كورونا

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن طريق الخير يوجد به الكثير من العقبات، قائلاً: "كل فقير ربنا حطله عقبة، وكل مسكين عقبة، وكل جار محتاج عقبة في طريقك للجنة".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن هناك من يحتاج لمال بعد الجلوس في المنزل بعد تفشي وباء كورونا، كل عامل قاعد من شغله عقبة في طريقك للجنة وتمنعك من دخول الجنة".

وتابع: "فك رقبة الفقير والمحتاج كان يعني قديمًا إعتاق العبيد، موضحًا أن فك الرقبة الآن بفك أسر واحد مديون، ودفع الكافلات للمحبوسين مثل فك الرقبة والتكفل بأسرة عمل جلس ببته بسبب كورونا، معقبا: "كورونا أصبحت عقبة في طريقك إلي الجنة".

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