» " شات إباحي" مع الشباب.. تفاصيل صادمة يرويها قاتل زوجته

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قاتل زوجته

التحقيقات

مشنوقة

شات جنسي

مركز سوهاج

اعترف المتهم بقتل زوجته خنقا بمركز سوهاج أثناء مثوله أمام قاضى المعارضات بعد أن شاهد لزوجته شات جنسي بأنها كانت "خاينة وتستاهل الموت" .

وأضاف الزوج المتهم : شفت ليها شات جنسي مع أكتر من شاب.. كانت بتخوني وبتمارس الجنس من خلال الوتس آب".

وتابع قائلا : إنه متزوج منذ قرابة 5 سنوات، حيث فوجئ بعلاقات متعددة لزوجته، وشاهد لها شات جنسي مع عدد من الشاب، مما دفعه للانتقام منها وقتلها.

وعن تفاصيل الواقعة يقول الزوج المتهم أيضا: إنه عقب تنفيذ جريمته، أبلغ الشرطة بأن زوجته انتحرت إلا أن القوات كشفت تفاصيل الواقعة.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك عقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن.

وقد اسفرت التحقيقات أن قوات الشرطة بمجرد تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من مباحث المباحث، تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، إلى مكان الواقعة،  حيث تبين عدم وجود آثار عنف فى الشقة.

 وسجلت القوات أن الجثة لسيدة في العقد الثاني من عمرها عثر عليها مشنوقة ومعلقة فى سقف الغرفة.

كما تبين أن الضحية مصابة بكدمات وسحجات فى مختلف أنحاء جسدها.

وأضافت التحريات أن الزوج أقرّ بأنه متزوج منذ 5 سنوات، ولديه طفلان، وأن زوجته انتحرت بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، وأنه عاد من عمله عثر عليها مشنوقة في غرفتها.

وبعد أن تمت مواجهته بما جاء في المعاينة عن سلامة منافذ الشقة، وعدم بعثرة في محتويات الشقة، اعترف الزوج بأنه وراء الواقعة، وأقر أنه كان يشك في سلوك زوجته وكانت تخونه عبر التليفون، ورسائل واتس اب، إباحية.


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