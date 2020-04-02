الإمارات تزف بشرى سارة للوافدين

عبد القادر وحيد- متابعات
قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن الشركة تتطلع إلى استئناف خدمات الركاب تدريجيا، بما يتلاءم مع رفع القيود المفروضة.
وأوضح بن سعيد أن الشركة ستبدأ في تشغيل عدد من رحلات الركاب بدءًا من 6 أبريل، وستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم.
كما ستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات، وذلك عقب تسيير بعض الرحلات الجوية بدءً من 6 إبريل الجاري.
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