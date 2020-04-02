» إصابة عارضة أزياء شهيرة بـ "كورونا"

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إسرائيل

أزياء

فيروس

كورونا

نتياهو

أعلنت عارضة أزياء علامة فيكتوريا سيكريت، أليكسينا جراهام، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت جراهام والتى تبلغ من العمر 30 عامًا صورة لها على "إنستجرام"، وعلقت بشأن معاناتها: إنه أمر مخيف، كنت أتقيأ على المرحاض بضع مرات خلال اليوم الأول.

وأضافت: لقد شعرت بالحمى في ذلك الوقت، ثم أصبت بقشعريرة شديدة، ثم ضيق في التنفس.

ووجهت أليكسينا رسالة لمتابعيها بضرورة البقاء في المنزل، مشيرة إلى أنه تم التقاط الصورة لها عندما عزلت نفسها في المنزل، وبدأت أعراضها الأولى التي كانت تعتقد أنها مجرد تسمم غذائي.

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