عاجل.. حظر كامل بمكة المكرمة والمدينة المنورة

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عبد القادر وحيد- متابعات

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مكة المكرمة

أخبار السعودية

المدينة المنورة

24 ساعة

حظر التجول

قررت السلطات السعودية تعميم الحظر طوال 24 ساعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لأجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة سبق في نبأ عاجل عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية  أنه منع التجول في أرجاء مدينتي  مكة المكرمة و  المدينة المنورة كافة على مدى  24  ساعة يومياً اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وجاءت تفاصيل القرار كالتالي:

أولًا : يكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

 وأضاف أنه لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

ثانياً : يُسمح - في أضيق نطاق - لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين؛ وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.

كما يسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

وناشدت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصاً على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى.

ثالثاً : منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.

رابعاً : قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة  والمدينة المنورة للمشار إليهم في البند "ثانياً" على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة.


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