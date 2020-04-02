» حسين الجسمي يتصدر "تويتر" بعد تعاونه مع نجم أمريكي

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تصدر الفنان حسين الجسمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بدولة الإمارات، وذلك صباح اليوم، الخميس، عقب الإعلان عن تعاون مشترك بينه وبين النجم الأمريكى "إمينيم".

وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى: "إمينيم يعلن عن تعاونه مع حسين الجسمي بأغنية جديدة عن فيروس كورونا، وفقًا لـApril Fools "، "الفنان الإماراتي حسين الجسمي أول فنان عربي يزور الدولة البابوية المقدسة".

فيما شارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي، في الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وطرح أغنية جديدة بعنوان "متّحدين ومتحدّين".

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