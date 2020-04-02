» إحباط تهريب 2.5 مليون قرص مخدر بالسعودية

02 أبريل 2020 - 02:22 م

أحبطت الجمارك السعودية فى منطقة الرياض عملية تهريب أكثر من 2.5 مليون قرص مخدر.

ووفق قناة "الإخبارية"، فقد عثر على الحبوب مخبأة في إرسالية وردت من خلال الميناء، عبارة عن ألواح من الأسقف المستعارة، تستخدم عادة في بناء المطابخ.

وقالت الجمارك إنها عثرت على الكمية المضبوطة، التي تقدر قيمتها السوقية بما يزيد على 37 مليون ريال، مخبأة داخل تجاويف الألواح وقد أعدت بطريقة احترافية بغرض التهريب.