لمواجهة "كورونا".. مبادرة بين طلاب الجامعات لتوفير منتجات التعقيم

أطلقت جامعة المستقبل بالتعاون مع المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، مبادرة "وقاية" للتوعية بين طلاب الجامعة استكمالًا للشراكة المجتمعية بينهما لتعظيم خدمة مجتمعية افضل، والمساهمة فى خدمة مجتمع المحيط بالجامعة .





وبدأت كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية، في حملة توعية شاملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لطلاب الجامعة والعاملين بها وذلك بتوزيع منشورات توضح طرق الوقاية من صنع طلاب كلية الصيدلة وكذلك اشترك الأساتذه بعمل محاضرات لشرح الوباء وكيفية الوقاية منه .





وأعد فريق من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين والطلاب، كميات من بعض منتجات المصنع التابع للكلية مثل الجل والكحل المطهر لليدين و مطهرات الأسطح وتم توزيعها على جميع العاملين بالجامعة للاستخدام الشخصي .





وتخطت منتجات المصنع التدريبي الـ 20 منتج لتحقيق الهدف الذي تم إنشاء المصنع من أجله وهو تدريب الطلاب علي صناعة هذه المنتجات وفي إطار المسئولية المجتمعية ودعم التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع خطة الدولة .