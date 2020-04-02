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"رقصة كورونا".. جوهرة تثير ضجة بفيديو جريء

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جوهرة
جوهرة
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محمد فضل

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غضب

كورونا

جوهرة

رقص جريء

أثارت الراقصة ?جوهرة? ، ضجة وموجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر فيديو رقص جريء، مرتدية فستان قصير وكمامة.

وظهرت جوهرة بفستان أسود قصير وارتدت كمامة من نفس اللون، وهو ما أثار غضب البعض بسبب عدم تماشي مع تفلعه مع الأزمة التي يعاني منها العالم.

يذكر أن محكمة الجنح ، قد أصدرت حكماً بالحبس لمدة عام مع الشغل ضد الراقصة الروسية كاتيرينا أندرييفا، المعروفة باسم "جوهرة"، لاتهامها بالتحريض على "الفسق والفجور وإثارة الغرائز"، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات قامت بالرقص فيها ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات التي وضعتها الرقابة على المصنفات الفنية.

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