بيان جديد: إصابة 1885 شخصًا بـ"كورونا" في السعودية

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إصابات

كورونا

واس

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 5 حالات وفاة.

ووصل إجمالي عدد المصابين إلى 1885 مصابا، في حين توفي بالفيروس 21 شخصا حتى الآن.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل شفاء 64 حالة من فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 328.

وأضافت أن معظم المصابين بكورونا في السعودية وضعهم الصحي مستقر ويتلقون الرعاية المناسبة.

جدير بالذكر أن السعودية أعلنت فرض حظر التجوال على مدى 24 ساعة يوميا في جميع أرجاء مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتبارا من يوم الخميس 2 أبريل وحتى إشعار آخر.


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