أغرب جريمة بسبب "كورونا".. عطست الطبيبة فقتلها الممرض(صور)

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يعيش العالم حالة من الرعب بسبب وباء كورونا المستجد، ويتخوف الجميع من الجميع خوفًا من حمل أحدهم للعدوى وإصابة آخرين بالفيروس القاتل.

وشهدت إيطاليا واقعة غريبة تمثلت في جريمة مقتل طبيبة على يد صديقها الممرض بعد ان "عطست" أمامه فظن أنها مصابة بكورونا وقتلها.

وحاول الممرض الانتحار بعد أن خنق الطبيبة وأبلغ الشرطة أنه من قام بتلك الجريمة، إلا أن الشرطة حضرت بعد دقائق إلى المنزل ووجدوا جثة الطبيبة، حسب ديلي ميل البريطانية.

وحسب الصحيفة أنقذت الشرطة الممرض قبل لحظات من انتحاره، وأشارت التقارير الطبية إلى أن الممرض يعاني من مرض نفسي نتج عن تفشي وباء كورونا في إيطاليا و رؤيته للمصابين و الوفيات يوميا .





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