"الوزراء" يوافق على ترقية ربع مليون موظف حكومي

02 أبريل 2020 - 05:03 م

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بالوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها.

وتسري الترقيات على المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتبارا من 1 يوليو 2020، ويستفيد بالقرار أكثر من ربع مليون موظف.

ويسهم القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح، في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل الوظائف.