» الصين تتوصل لعلاج يعزل كورونا عن خلايا البشر

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زفت وسائل إعلام محلية في الصين، اليوم الخميس، بشرى سارة عن كبح جماح فيروس كورونا المستجد داخل الخلايا البشرية.

وقالت وسائل الإعلام الصينية، إن علماء صينيون تمكنوا من القيام باختراق مهم في التوصل إلى علاج لكورونا المستجد.

وأوضح الإعلام، أن الاختراق الذي توصل إليه العلماء، تمكنوا من خلاله في عزل أجساما مضادة، وصفوها بـ”فعالة جدًا” في منع الفيروس من الدخول إلى الخلايا حين يصل إليها.

وكالة “رويترز”، نقلت عن البروفسور Zhang Linqi من جامعة Tsinghua ببكين، قوله: «إن لقاحا مصنوعا من تلك الأجسام هو أشد فعالية لكبح الفيروس من الأساليب الحالية».


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