» اصابة 850 بكورونا في مصر بعد تسجيل 71 حالة اليوم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تسجيل 71 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف، مدبولي خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن عدد إصابات فيروس كورونا وصلت حتى الآن لـ850 إصابة، وهذا رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع إجمالى عدد السكان فى مصر.

وتابع مدبولى، أن مصر حتى الآن فى المرحلة المتوسطة والسيناريو الثالث ولم تصل لمرحة التفشي، ومن المنطقي أن تتزايد أرقام الإصابات اليومية وتتزايد فربما تصل إلى 80 وأكثر فى اليوم، وهذا أمر طبيعي ومنطقي مع المعدلات المتزايدة ولكن الأمر تحت السيطرة، الخوف ألا يصل الأمر لآلاف الحالات فى اليوم لا قدر الله.