  • الخميس 02 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر07:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

كورونا.. أمريكا تقترب من ربع مليون مصاب وخمسة آلاف وفاة

كورونا في مصر

مصر تسجل أعلى إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

ترامب وبن سلمان

"ترامب" يستنجد بـ"بن سلمان" (التفاصيل كاملة)

كورونا في سنغافورة

فصل الرجال عن النساء.. أول دولة تتخذ قرارًا غريبًا بسبب كورونا

السيسي

فرمان رئاسي.. زيادة مكافأة أطباء الامتياز إلى 2200

شخصان يمارسان الرذيلة مع زوجة متوفى بشبراخيت

يكسران الحظر ويمارسان العلاقة الحميمة داخل المترو

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

"الوزراء" يوافق على ترقية ربع مليون موظف حكومي

أول لقاح ضد الملاريا ينتظر إجازة هيئة الأدوية الأوروبية

شركة أمريكية تعلن تصنيع لقاح يقضي على "كورونا"

شبكة وي الشركة المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تزف بشرى سارة لمشتركي باقات الإنترنت

الطبيبة

أغرب جريمة بسبب "كورونا".. عطست الطبيبة فقتلها الممرض(صور)

الحكومة تعلن في بيان رسمي:

اصابة 850 بكورونا في مصر بعد تسجيل 71 حالة اليوم

آخر الأخبار

مدبولي
مدبولي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تونس تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

#

تركيا تُعلن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

#

أسعار الذهب ترتفع وعيار 21 يسجل 714 جنيهًا

#

أسعار الذهب تتراجع لـ 12 جنيهًا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن تسجيل 71 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف، مدبولي خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن عدد إصابات فيروس كورونا وصلت حتى الآن لـ850 إصابة، وهذا رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع إجمالى عدد السكان فى مصر.

وتابع مدبولى، أن مصر حتى الآن فى المرحلة المتوسطة والسيناريو الثالث ولم تصل لمرحة التفشي، ومن المنطقي أن تتزايد أرقام الإصابات اليومية وتتزايد فربما تصل إلى 80 وأكثر فى اليوم، وهذا أمر طبيعي ومنطقي مع المعدلات المتزايدة ولكن الأمر تحت السيطرة، الخوف ألا يصل الأمر لآلاف الحالات فى اليوم لا قدر الله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رفع مكافأة أطباء الامتياز بمستشفيات التعليم والأزهر
» الصين تتوصل لعلاج يعزل كورونا عن خلايا البشر
» اصابة 850 بكورونا في مصر بعد تسجيل 71 حالة اليوم
» فيديو.. يبصق على رجل بمحطة قطار ويتوفى بعدها ب«كورونا»
» شركة أمريكية تعلن تصنيع لقاح يقضي على "كورونا"
» بيان جديد: إصابة 1885 شخصًا بـ"كورونا" في السعودية
» يكسران الحظر ويمارسان العلاقة الحميمة داخل المترو
» الحكومة تكشف ملامح المرحلة الثالثة لمواجهة كورونا
» لمواجهة "كورونا".. مبادرة بين طلاب الجامعات لتوفير منتجات التعقيم
» سرقة لاعب الأهلى السابق
» إحباط تهريب 2.5 مليون قرص مخدر بالسعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:50 م

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية