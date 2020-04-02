مصر تسجل أعلى إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

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سجلت مصر أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا المستجد، منذ بدء الأزمة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أعداد إصابات كورونا في مصر، وصلت إلى 850 إصابة.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، أمس الأربعاء، 779 حالة، لتزيد اليوم نحو 71 حالة خلال 24 ساعة في أكبر حصيلة يومية منذ انتشار الفيروس في مصر.

ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».

وأضاف، في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض.

وأهاب «مدبولي» بالشعب الالتزام بتطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة.


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