"الشوباشي" تكشف سر اعتناقها الإسلام

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الاسلام

المسيحية

فريدة الشوباشي

اعتناق

كشفت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، لأول مرة سبب تركها الديانة المسيحية واعتناق الدين الإسلامي الحنيف، مؤكدة أن شخصية سيدنا عمر بن الخطاب كانت وراء اعتناق الإسلام.

وقالت "الشوباشي" خلال لقاء مع برنامج « فنجان قهوة»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي «أحمد مجدي»، إنها التحقت بكلية الحقوق في الستينيات، وتعرفت إلى زوجها على الشوباشي بعدها بـ 6 سنوات.

وأشارت، إلى أنها بالرغم من كونها مسيحية وقتها، درست الشريعة الإسلامية، وتعلقت بشخصية الصحابي الجليل عمر بن الخطاب.

وقالت الشوباشي،: « أكثر شخصية بحبها بعد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  سيدنا عمر بن الخطاب، هو اللي خلاني أقرر أكون في الفريق ده»، مشددة على أنها حرصت على تعليم ابنها "نيل" القيم والأخلاق بعد إنجابه. 


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