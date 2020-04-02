» حاخام يهودي: القرود الهائجة في تايلاند نبوءة في الكتاب المقدس

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أثار ظهور مئات القرود الجائعة في أحد شوارع تايلاند، وهي تتقاتل على موزة واحدة، بعد أن تسبب فيروس كورونا فى انخفاض كبير في أعداد السياح الذين يطعمون القرود، رود فعل واسعة النطاق.

ومن ذلك، ما صرح به الحاخام اليهودي، يوسف مزراحي خلال محاضرة بنيويورك بـأن ظهور القرود في شوارع تايلاند مرتبط بآية في الكتاب المقدس، موضحًا أن هناك آية تتعلق بذلك.

وأشار إلى تثنية 7:22، التي تنص على أن "الذين يتبعون شرائع الله مباركون، في حين أن هناك وباء لأولئك الذين يخالفون القوانين"، لافتًا إلى أن تايلاند تجذب السياح لأن "هناك الكثير من الأشياء غير المتواضعة التي تحدث هناك".

وغالبًا ما تطعم الجماهير القرود التي تتجول في شوارع تايلاند، لكن مع خلو الشوارع من السياح بسبب جائحة فيروس كورونا، لم يجدوا أحدًا يطعمهم.

وقال الحاخام مزراحي، إن "الحيوانات تهاجم السكان المحليين الآن "بشراسة" لأن الحيوانات تطلب طعامها منهم"، عازيًا الأمر إلى ـ7:22 في تثنية 7 في الكتاب المقدس التي تنص على تكاثر الحيوانات البرية.

وفي تايلاند، تشتهر القرود بمهاجمة الشوارع وسرقة الطعام من السكان والسياح. في وقت سابق من هذا الشهر، تم تصوير مئات منهم وهم يتقاتلون على موزة واحدة تركت في الشارع.

وقال الرجل الذي صور المشاجرة: "بدوا مثل الكلاب البرية أكثر من القرود. لقد جنوا للحصول على قطعة واحدة من الطعام. لم أرهم بهذه العدوانية من قبل"، وأضافت: "أعتقد أن القرود كانت جائعة للغاية. عادة ما يكون هناك الكثير من السياح هنا لإطعام القردة ولكن الآن ليس هناك الكثير ، بسبب فيروس كورونا".


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