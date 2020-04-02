» كورونا يتخطى حاجز المليون مصاب عالميًا

تخطى فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس 2 أبريل، حاجز المليون إصابة حول العالم، في مؤشرٍ كبيرٍ على دخول الوباء العالمي مرحلةً خطيرةً في اجتياح العالم.

وعرف العالم اليوم الخميس تسجيل 64 ألفًا و971 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و168 حالة حول العالم.

وأصاب الفيروس التاجي حتى الآن 206 دول من كافة قارات العالم، من بينهم 20 دولة عربية.

وتعتبر قارة أوروبا بؤرة المرض الأولى في العالم، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية، في حين تصنف أفريقيا على أنها القارة الأوفر حظًا فيما يتعلق بمرحلة الأمان من الفيروس. ومع ذلك أصاب فيروس كورونا 48 دولة أفريقية من أصل 54 دولة.

أما أكثر الإصابات بالفيروس التاجي مسجلة في الولايات المتحدة، التي عرفت إلى حد الآن 235 ألفًا و385 حالة إصابة.

وفيما يتعلق بالوفيات عالميًا، فقد بلغت الوفيات 51 ألفًا و747 حالة وفاة بسبب مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه الفيروس التاجي، وذلك بنسبة بلغت 5.1% تقريبًا مقارنةً بعدد الإصابات.

وأكبر عدد من الوفيات مسجل باسم إيطاليا، التي عرفت إلى غاية الآن وفاة 13 ألفًا و913 شخصًا بسبب المرض الفيروسي، تليها إسبانيا، التي سجلت إلى حد الآن أكثر من 10 آلاف حالة وفاة بسبب الفيروس.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، تخطت حالات الشفاء من الفيروس التاجي حول العالم حاجز المائتي ألف، وقد بلغت إلى حد اللحظة 210 آلاف و191 حالة شفاء من الفيروس التاجي.