علاء مبارك يهاجم صحيفة كبرى: أخطر من فيروس كورونا

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علاء مبارك: احذروا هذه الصحيفة أخطر من كورونا

الجارديان

صحيفة

علاء مبارك

فيروس كورونا

شن علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، هجومًا حادًا، على صحيفة "الجارديان" البريطانية الشهيرة، واصفًا إياها بأنها "أخطر من فيروس كورونا"، وذلك بسبب تقرير نشرته مؤخرًا عن نسبة الإصابات بكورونا في مصر بشكل غير دقيق، كذبته الحكومة المصرية لاحقًا.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه على "تويتر" :" مرة اخرى يخرج علينا فيروس الجارديان بتمويله المشبوه ليتحدث عن عدم شفافية مصر مع أزمة كورونا،المثير للسخرية ان هذا الفيروس القبيح هو الذى يحدثنا عن الشفافية ومن شفافيته تجاهله تقرير منظمة الصحة العالمية حول جهود مصر فى مكافحة كورونا والشفافية التى تعمل بها  مع مستجدات الوباء".

وكان علاء مبارك قد كتب تدوينة قبل يومين يصف فيها الصحيفة بأنها أخطر من فيروس كورونا، حيث قال :" فيروس لا يقل خطورة عن فيروس كورونا فى سرعة الانتشار وربما يكون اخطر هو فيروس الجارديان ؛ من شائعة ال 70 مليار وكثير من الاكاذيب خرجت علينا الجريدة منذ ايام بوجهها القبيح  تنشر بيانات وارقام غير صحيحة ومضللة عن حجم انتشار كورونا بمصر و تعمد الإساءة لمصر  كما حدث مراراً من قبل".

وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات مؤخرًا قرارًا، بسحب اعتماد صحيفة الجارديان في مصر وغلق مكتبها، عقب نشرها تقريرًا "كاذبًا" عن عدم شفافية الحكومة في إعلان عدد المصابين بفيروس كورونا بمصر، وزعمت أن الإصابات وصلت إلى 19 ألف، وهو ما نفته الحكومة لاحقًا، كما طالبت الهيئة العامة للاستعلامات الصحيفة بالاعتذار عن هذا الخطأ.


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