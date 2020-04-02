تدهور حالة منصور الجمال نتيجة اشتباه إصابته بـ"كورونا"

02 أبريل 2020 - 09:00 م

تدهورت الحالة الصحية لرجل الأعمال منصور الجمال، طليق الفنانة ليلى علوي، نتيجة اشتباه إصابته بفيروس كورونا المستجد، بظهور أعراضه عليه، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن وفاته وهو ما تم نفيه.

وتم وضع "الجمال" تحت عناية الأطباء على الجهاز التنفسي، نظرًا لمعاناته من ضيق التنفس.

وقد تزوج منصور الجمال من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا بهدوء عام 2015.

منصور الجمال هو عم خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، التحق بكلية الحقوق بناءً على رغبة والده، وبدأ حياته العملية كدبلوماسي في جامعة الدول، أصبح رئيس بعثة ولم يتجاوز عمره الـ28 عامًا.

منصور الجمال يمتلك مجموعة الجلالة للتنمية العقارية، والتى تقيم حاليا مشروع نيو جيزة، كما لديها مشروعات أخرى فى الساحل الشمالى والعين السخنة.

تزوج ثلاث مرات وكانت زوجته الثانية بلجيكية، والثالثة والاخيرة حسبما صرح من قبل كان من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا عام 2015، ووصفها بأفضل زيجة.