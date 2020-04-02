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وزير النقل يعلن زيادة عدد القطارات لتيسير خدمة المواطنين

الحياة السياسية

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
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أحمد سالم

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه أصدر توجيهات لهيئة السكك الحديدية اليوم بزيادة عدد القطارات بواقع 33 قطار وذلك لمواجهة الزحام وتكدس المواطنين الراغبين في السفر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع برفقة أسرهم في المحافظات المختلفة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن القطار المتوجه من الجيزة للفيوم شهد زحامًا متوقعًا اليوم نتيجة سفر الكثير من المواطنين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في محافظاتهم المختلفة، لافتًا إلى أن عدد القطارات التي يتم تسييرها يوميًا تتراوح ما بين 700 و800 قطار.

وأشار وزير النقل إلى زيادة عدد القطارات التي يتم تسييرها يوميًا في مرفق مترو الأنفاق من 60 إلى 76 قطار وتقليل زمن التقاطر إلى 3 دقائق بين القطارات لتجنب تكدس المواطنين قبل بدء ساعات حظر التجوال.

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