"الأرصاد": طقس الجمعة معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

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درجات الحرارة

طقس الجمعة

طقس غد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غد الجمعة، حيث يتوقع الخبراء، أن يسود طقس غد الجمعة 3 معتدل نهارا شديد البرودة ليلا في القاهرة الكبرى مع رياح معتدلة.

ويشهد الوجه البحري طقس معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة، ووفقا للتوقعات ستشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة.

أما عن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فمن المتوقع وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقسا معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا مع رياح معتدلة، وبشمال الصعيد فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقسا حارا نهارا لطيف ليلا مع رياح معتدلة.

وعن حالة البحر المتوسط يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين مع رياح سطحية جنوبية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين مع رياح شمالية غربية.

وعند درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في محافظات مصر:

القاهرة 16 29

شبين الكوم 15 29

طنطا 15 28

دمنهور 15 27

الإسكندرية 14 27

بلطيم 14 27

مطروح 12 29

السلوم 12 30

سيوة 14 31

بورسعيد 15 25

دمياط 14 25

الزقازيق 16 28

الإسماعيلية 13 29

السويس 14 30

العريش 13 26

رفح 13 25

رأس سدر 18 28

نخل 12 27

نويبع 21 28

طابا 19 26

كاترين 11 23

الطور 18 29

شرم الشيخ 19 29

الغردقة 19 28

مرسى علم 19 27

الفيوم 14 30

بنى سويف 14 30

المنيا 14 31

أسيوط 14 31

سوهاج 15 31

قنا 15 32

الأقصر 17 33

أسوان 17 34


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