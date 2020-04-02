» بسبب صلاح.. مدرب ليفربول يرفض التعاقد مع هاري كين

اكدت تقارير صحفية عن رفض الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التعاقد مع المهاجم الانجليزي المخضرم هاري كين قائد توتنهام.

وحسب صحيفة " إيفينينج ستاندرد " الانجليزية فإن كلوب يري من وجهة نظره ان فكرة التعاقد مع هاري كين ستخلق حالة من عدم التوازون بين ثلاثي هجوم ليفربول، المتمثل في صلاح وماني وفرمينو.

وكان كين أعلن سابقا عن موافقته للانضمام لاي نادي داخل إنجلترا، لكن ليفربول لا يرغب في دفع المبلغ المطلوب الذي وصل إلى 100 مليون جنيه استرليني.

والجدير بالذكر ان ليفربول كان قد اقترب من حصد اللقب قبل ان يتسبب تفشي فيروس الكورونا في توقف الدوري.