  • الخميس 02 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

كورونا ليس فيروسًا طبيعيًا وتم تجهيزه لهذا السبب الخطير

توقعات بنمو اقتصاد عمان 4.6 %

خبير يكشف تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي

طقس بارد

"الأرصاد": طقس الجمعة معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

الدولار

ننشر أسعار الدولار في ختام التعاملات المسائية اليوم

منصور الجمال وليلى علوي

تدهور حالة منصور الجمال نتيجة اشتباه إصابته بـ"كورونا"

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة كبرى: أخطر من فيروس كورونا

ارشيفية

بريطانيا تتجه لرفع الأجهزة عن مرضى «كورونا»

الشوباشي: كنا بنلبس «الميني جيب».. والإخوان أساسها خواجة

"الشوباشي" تكشف سر اعتناقها الإسلام

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

كورونا.. أمريكا تقترب من ربع مليون مصاب وخمسة آلاف وفاة

كورونا في مصر

مصر تسجل أعلى إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

بسبب صلاح.. مدرب ليفربول يرفض التعاقد مع هاري كين

الرياضة

كلوب
كلوب
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«كاراجر» يهاجم جماهير ليفربول بسبب «صلاح»

#

صلاح ينفعل بسبب هذا الأمر .. وكلوب يفاجئه برد غير متوقع

#

جماهير ليفربول تطالب ببيع محمد صلاح عقابا له

#

صحيفة بريطانية: أزمة مرتقبة بين محمد صلاح و«كلوب»

محمد صلاح

هاري كين

مدرب ليفربول

اكدت تقارير صحفية عن رفض الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول التعاقد مع المهاجم الانجليزي المخضرم هاري كين قائد توتنهام.

وحسب صحيفة " إيفينينج ستاندرد " الانجليزية فإن كلوب يري من وجهة نظره ان فكرة التعاقد مع هاري كين ستخلق حالة من عدم التوازون بين ثلاثي هجوم ليفربول، المتمثل في صلاح وماني وفرمينو.

وكان كين أعلن سابقا عن موافقته للانضمام لاي نادي داخل إنجلترا، لكن ليفربول لا يرغب في دفع المبلغ المطلوب الذي وصل إلى 100 مليون جنيه استرليني.

والجدير بالذكر ان ليفربول كان قد اقترب من حصد اللقب قبل ان يتسبب تفشي فيروس الكورونا في توقف الدوري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خبير: 2.7 تريليون دولار خسائر اقتصادية عالمية
» بسبب صلاح.. مدرب ليفربول يرفض التعاقد مع هاري كين
» الصحة: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 6 حالات
» 688 للجرام.. تعرف على أسعار الذهب في ختام التعاملات
» اعترافات قاتل عشيق زوجته: فتحت الباب فشاهدت الفاجعة
» كورونا يتخطى حاجز المليون مصاب عالميًا
» فيروس كورونا يحسم الدوري البلجيكي
» حاخام يهودي: القرود الهائجة في تايلاند نبوءة في الكتاب المقدس
» رفع مكافأة أطباء الامتياز بمستشفيات التعليم والأزهر
» الصين تتوصل لعلاج يعزل كورونا عن خلايا البشر
» اصابة 850 بكورونا في مصر بعد تسجيل 71 حالة اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية