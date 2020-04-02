  • الخميس 02 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

كورونا ليس فيروسًا طبيعيًا وتم تجهيزه لهذا السبب الخطير

توقعات بنمو اقتصاد عمان 4.6 %

خبير يكشف تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي

طقس بارد

"الأرصاد": طقس الجمعة معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

الدولار

ننشر أسعار الدولار في ختام التعاملات المسائية اليوم

منصور الجمال وليلى علوي

تدهور حالة منصور الجمال نتيجة اشتباه إصابته بـ"كورونا"

علاء مبارك

علاء مبارك يهاجم صحيفة كبرى: أخطر من فيروس كورونا

ارشيفية

بريطانيا تتجه لرفع الأجهزة عن مرضى «كورونا»

الشوباشي: كنا بنلبس «الميني جيب».. والإخوان أساسها خواجة

"الشوباشي" تكشف سر اعتناقها الإسلام

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

كورونا.. أمريكا تقترب من ربع مليون مصاب وخمسة آلاف وفاة

كورونا في مصر

مصر تسجل أعلى إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

الصحة: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 6 حالات

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تسجيل 21 إصابة جديدة بفلسطين

#

تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

#

الإمارات تسجل 41 إصابة جديدة بـ"كورونا"

#

تسجيل إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

الصحة

وزارة الصحة والسكان

فيروس كورونا

غصابات جديدة

اخر الاخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، أنه تم تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» خبير: 2.7 تريليون دولار خسائر اقتصادية عالمية
» بسبب صلاح.. مدرب ليفربول يرفض التعاقد مع هاري كين
» الصحة: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 6 حالات
» 688 للجرام.. تعرف على أسعار الذهب في ختام التعاملات
» اعترافات قاتل عشيق زوجته: فتحت الباب فشاهدت الفاجعة
» كورونا يتخطى حاجز المليون مصاب عالميًا
» فيروس كورونا يحسم الدوري البلجيكي
» حاخام يهودي: القرود الهائجة في تايلاند نبوءة في الكتاب المقدس
» رفع مكافأة أطباء الامتياز بمستشفيات التعليم والأزهر
» الصين تتوصل لعلاج يعزل كورونا عن خلايا البشر
» اصابة 850 بكورونا في مصر بعد تسجيل 71 حالة اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:21 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:20

  • عشاء

    19:50

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية