"الوزير": تطهير قطارات المترو يتم بشكل دوري على مدار الساعة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن عملية تطهير قطارات المترو والقطارات تتم بشكل دوري على مدار الساعة.



وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان يتم في البداية إجراء عمليات التطهير والتعقيم ثلاث مرات في اليوم للمناطق العامة سواء شبابيك قطع التذاكر أو دورات المياه والكافتيرات وحول الأعمدة والأرصفة مع تعقيم القطارات والمترو في نهاية اليوم ولكن في الوقت الحالي تتم عملية التطهير على مدار الساعة.

