» هذا ما قاله نقيب الأطباء عن رفع مكافأة أطباء الامتياز

02 أبريل 2020 - 11:00 م

أعرب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، عن سعادته بالتكليف الرئاسي برفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريًا، مؤكدًا أنه انتصار كبير للأطباء في مصر.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، والمذاع على شاشة "ON"، هذا القرار انجاز كبير حيث يخص شريحة مظلومة جدًا في المنظمة الصحية.. هذا القرار انتصار كبير لهم".



وتحدث عن "بدل العدوى"، قائلًا: "أتمنى ان يتم النظر في زيادة بدل العدوى لـ ألف جنيه بدلًا من 19 جنيه، وهذه الخطوة ستدعمهم كثيرًا في مواجهة كورونا بشدة".

