وزير الاعلام يكشف: هل سيتم فرض حظر تجوال كامل؟

02 أبريل 2020 - 11:20 م

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن هناك بعض الدول تعاملت مع "كورونا" باستهتار، ولهذا سقط آلاف من الضحايا في هذه الدول، مشيرًا إلى أن كورونا كارثة إنسانية، ولن يمحو من ذاكرة العالم هذا الفيروس حتى بعد انتهائه، لافتًا إلى أن هذه الكارثة أكبر من أحدث الحادي عشر من سبتمبر.



وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: من الوراد فرض حظر التجول الكامل لوقف انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر موضوع ضمن خطط التعامل مع فيروس كورونا، معقبا: "بدعي ربنا أننا ما نخدش هذا الإجراء"



وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن حظر التجول المفروض حاليًا ليس أمنيًا، ولكنه إجراء صحيً يهدف للحافظ على صحة المواطنين قدر الإمكان.









