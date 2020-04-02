» "هيكل": هذا هو موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر

02 أبريل 2020 - 11:30 م

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن توقيت انتهاء فيروس كورونا في مصر، موضحا أن هناك عدة سيناريوهات لانتهاء أزمة فيروس كورونا منها: سيناريو يفترض انتهاء الفيروس في 30 يونيو، وسيناريو آخر في شهر ديسمبر المقبل.



وأضاف "هيكل"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الدولة تستعد لإجراءات المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس بكافة الإجراءات، معقبًا: "أنا مش بخوف الناس، ولكن أنا بتكلم بشفافية".

