» "التعليم" تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

02 أبريل 2020 - 11:40 م

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة قائلا إن امتحانات الثانوية العامة قائمة في موعدها في شهر يونيو المقبل، وكل أجهزة الدولة مهتمة بهذا الأمر، معقبًا: "نحاول الالتزام بها حرصا على مستقبل الطلاب".



وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج " التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الخميس، أنه سيتم توفير أماكن واسعة للطلاب لإجراء الامتحانات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

