» متحدث الحكومة: الأسبوع القادم الأصعب بأزمة كورونا

02 أبريل 2020 - 10:50 م

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورنا تكون بعد دراسة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المرحلة الثالثة من أزمة «كورونا» لم يعد المعيار الخاص بها الوصول إلى ألف إصابة، فالمعيار حاليا هو معدل الزيادات اليومية في الإصابات، موضحا أنه تم وضع سيناريو في السابق بواقع ألف إصابة في غضون 4 أيام ولم يحدث ذلك العدد من الإصابات بعد مرور 7 أسابيع.



وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأسبوع السابع والثامن الأصعب في مواجهة فيروس كورونا ومصر دخلت بالفعل في ذلك التوقيت وهناك زيادة في عدد الإصابات مع مرور الوقت ولكن الأمر مطمئن والزيادات تحت السيطرة، ومن الوارد أن تصل إلى 100 إصابة في الأسبوع المقبل.



وتابع المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة من جانبها اتخذت إجراءات مشددة لمنع التواجد على الشواطئ ولن يسمح بوجود أي تجمعات في أي مكان سواء في الشواطئ أو المتنزهات التي يتجمع بها المواطنين.



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن مستشفيات وزارة الصحة مستعدة لمواجهة كل الحالات المصابة بفيروس كورونا حيث ستنضم عدد من المستشفيات الجامعات إلى مستشفيات العزل الصحي والتي سترتفع إلى 30 مستشفى ضمن سيناريوهات مواجهة الوباء.



وأضاف نادر سعد إلى أن هناك بعض الدول وصل بها عدد الإصابات إلى 60 ألف مصاب بفيروس كورونا، والدول التي وصل بها عدد الإصابات إلى الآلاف تكون غير قادرة على المواجهة.



واستطرد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه لم يعد هناك تخوفات من الوصول إلى الف مصاب لأننا حاليا نركز على أعداد الإصابات اليومية ومعدل الإصابة في مصر عبارة عن 7 إصابات لكل مليون شخص.

