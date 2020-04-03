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"التعليم" تزف بشرى سارة للطلاب بشأن المشروع البحثي

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المصريون ـ متابعات

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زف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشرى سارة للطلاب بشأن "المشروع البحثي"، مؤكدا أنه سيكون هناك جوائز لأفضل مشروعات بحثية.
وأكد خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، ان الوزراة سوف تقدر أي جهد يقوم به الطالب في المشروع البحثي".
ووجه شوقي رسالة إلى أولياء الأمور، قائلا: "أي حد هيعرض عليكم يعملكم البحث فهو بيتاجر بأولادكم".
وكشف شوقي عن تفاصيل المشروع البحثي الذي يقوم به الطلاب بديلًا عن الامتحانات، قائلًا إن الطالب يقوم بعمل بحث فردي أو جماعي، لافتًا إلى أنهم يفضلون الجماعي الذي يشترك فيه 5 طلاب، منوهًا بأن العمل الجماعي لا يعني تجمع الطلاب، بل يكون التواصل عن طريق الإنترنت أو الهاتف.

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