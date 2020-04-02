» ألمانيا.. كورونا يصيب 2300 من الكوادر الطبية

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أعلنت ألمانيا الخميس، إصابة 2300 شخص من العاملين في القطاع الصحي لديها، بفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، مستندة إلى بيانات "معهد روبرت كوخ"، أن فيروس كورونا أصاب ألفين و300 طبيب وممرض في البلاد.
وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر قد يسبب مشاكل للمرضى الذين يعانون من حالات شديدة.
وأوضحت أن المصابين يعملون في المستشفيات وليس في عيادات خاصة أو مختبرات أو دور رعاية المسنين.
ووفقًا لبيانات وزارات الصحة في الولايات الألمانية وجامعة "جون هوبكنز" الأمريكية، بلغ إجمالي عدد الإصابات في ألمانيا 84 ألفا و415، وارتفع عدد الوفيات إلى 1090 حالة.
وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد المصابين بكورونا مليون شخصا حول العالم، توفي منهم نحو 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف. -

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