كورونا إسرائيل.. 10وفيات ترفع الإجمالي إلى 36

02 أبريل 2020 - 11:20 م

أعلنت إسرائيل، الخميس، تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 36.



وقالت قناة "كان" الرسمية، نقلا عن وزارة الصحة، إن المتوفين العشرة بأعمار تتراوح بين 72 عاما و95 عاما، وإنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة قبل إصابتهم بكورونا.

وذكرت الوزارة أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 6857، بعد تسجيل 646 إصابة جديدة.

وأوضحت أن من بين المصابين، 107 حالات خطيرة، بينما تماثل 338 مصابا للشفاء.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها، أن وزارة الصحة أعلنت مدينة "بني براك" قرب تل أبيب "منطقة محظورة" وفقا لأنظمة الطوارئ لمكافحة انتشار كورونا.

وتشير معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن مناطق تواجد المتدينين اليهود هي الأكثر إصابة بـ"كورونا".