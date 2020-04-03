كورونا.. ارتفاع إصابات المغرب إلى 708

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 708، عقب تسجيل 66 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، فيما استقرت الوفيات عند 44.
جاء ذلك في إحصائيات جديدة للوزارة، أشارت إلى تماثل 4 حالات جديدة للشفاء، ما يرفع عدد المتعافين من المرض إلى 31.
وأضاف أن البلاد سجلت خلال المدة ذاتها 7 وفيات جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 44.
وفي 3 مارس/آذار الماضي، أعلنت الصحة المغربية تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.
وإجمالاً، تجاوز عدد المصابين بكورونا مليون شخصا حول العالم، توفي منهم نحو 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف. -

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