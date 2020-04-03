الرئيس الفلسطيني يمدد "طوارئ كورونا" لـ30 يوما

03 أبريل 2020 - 12:30 ص

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى، في إطار إجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.



ونشر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، على حسابه في تويتر، صورة لمرسوم عباس.

ونص المرسوم أيضا على استمرار جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر "كورونا".

وفي 6 مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ الأولى في الأراضي الفلسطينية، على أن تستمر حينها حتى نهاية الشهر ذاته.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، "تقليص ساعات السماح بالحركة في جميع المحافظات، وحصر الحركة ما بين الساعة 10 صباحا و5 مساء، وأن يتم إغلاق جميع المحال التجارية بعد الساعة الخامسة، باستثناء الصيدليات".

يأتي ذلك في وقت ارتفع فيه إجمالي إصابات "كورونا" في الضفة الغربية وغزة، إلى 161.