» عمدة نيويورك يطالب سكانها بتغطية وجوههم

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المصريون ـ متابعات

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نصح بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، الخميس، سكان المدينة بارتداء غطاء للوجه عندما يكونون في الخارج أو بالقرب من أشخاص آخرين؛ لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي اليوم له حول الوباء الذي ضرب معظم بلدان العالم منذ تفشيه نهاية العام الماضي.
وشدد دي بلاسيو، على أن "هذا لا يعني أنه يجب على سكان نيويورك ارتداء قناع طبي عندما يكونون في الخارج، وأنه يجب ترك الأقنعة للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالمستشفيات".
وأوضح عمدة نيويورك أن الغطاء "يمكن أن يكون إيشاربات أو لفاح العنق... يمكن أن يكون شيئًا تقوم بصنعه في المنزل، مثل وشاح الرأس".
وأضاف دي بلاسيو: "عندما ترتدي غطاء الوجه فإنك تحمي الجميع"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن دعوته لارتداء غطاء للوجه لا يحل محل أوامر التباعد الاجتماعي.
يأتي هذا في وقت أصبحت فيه نيويورك واحدة من أبرز نقاط تفشي وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وبلغ إجمالي الوفيات جراءا الوباء في ولاية نيويورك 2373، فيما وصلت الإصابات إلى 92381، حسب جامعة جونز هوبكنز.
ووفق آخر إحصائيات صادرة عن الجامعة المذكورة، الخميس، فإن عدد المصابين بكورون في الولايات المتحدة بلغ 217 ألفًا و262 شخصًا، فيما تم تسجيل 5 آلاف و151 حالة وفاة جرّاء الإصابة بالفيروس.
وحتى مساء الخميس، اقترب عدد المصابين بكورونا من مليون حول العالم، توفي منهم أكثر من 51 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 210 آلاف آخرين

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