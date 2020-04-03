اعتذار عاجل من وزيرة التضامن لأصحاب المعاشات

03 أبريل 2020 - 10:15 ص





أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن الدولة تتبع التيسيرات في التعامل مع أصحاب المعاشات، معقبة:"كنا حريصن للإطلاع على مشاكل أصحاب المعاشات من خلال عدة جولات ميدانية".



ووجهت "القباج" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الاعتذار لأصحاب المعاشات الذين لم تأت مرحلتهم بعد كما كانوا معتادين.



وتابعت: "أنا بعتذر لأصحاب المعاشات على تقسيمهم إلى عدة مراحل من أجل الحصول على معاشهم، ولكن هذا التأخير يصب فى الصالح العام وحرصاً على حياتهم".

