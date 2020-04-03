مفاجأة.. هذا العالم تنبأ بفيروس قاتل لمليون إنسان في 2020

03 أبريل 2020 - 10:20 ص

تنبأ مارتن ريس العالم البريطاني بظهور فيروس قاتل يتسبب في مقتل حوالي مليون إنسان من البشر في عام 2020.

وكان مارتن ريس قد أصدر عام 2003 كتابا بعنوان " ساعتنا الأخيرة" تحدث فيه عن خطورة الفيروسات المتحولة وإمكانية تخليقها مستقبلا بسهولة كسلاح بيولوجي.

المدهش أنه تنبأ بأن عام 2020 سيكون هو العام الحاسم لظهور "خطأ بيولوجي" سيقضي على مليون إنسان.

يأتي هذا في الوقت الذي انتشر فيه فيروس كورونا المستجد ببريطانيا، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الأول إنه "يوم حزين"، بعد وصول المملكة المتحدة إلى رقم قياسي جديد لضحايا فيروس كورونا.

وتابع : دعونا لا نشك في أن هذا يوم حزين، حزين، 563 حالة وفاة أخرى، وهو رقم قياسي في يوم واحد... أفكارنا مع عائلات الضحايا، وجميع أصدقائهم.