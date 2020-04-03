يتقن اللهجة الخليجية.. تشكيل عصابي للإيقاع بالسيدات

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متابعات- أمينة عبد العال

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القبض على أكبر تشكيل عصابي بالإسكندرية

خطف

الفيسبوك

اغتصاب

الجيزة

فيصل

تمكنت قوات الأمن من القبض علي تشكيل عصابي يديره شاب يبلغ من العمر 20 عام ويعمل  في "كوافير" حريمي ومتخصص في خطف  "بنات الليل" واغتصابهن في الجيزة.

وبدأت الأحداث بمنشور علي الفيسبوك شاركه طبيب علي صفحته بمشاهدته لفتاة في سيارة في شارع فيصل تستغيث ،  وبعد أن رصدت قوات الأمن المنشور تم تتبع السيارة وتم التوصل إليها وتبين أنها مستأجرة  وتم التوصل إلي مستأجرها يعترف بتشكيله لهذا التنظيم، حسبما نشرت"صدي البلد".

وكشف المتهم أنه يعمل في محل كوافير وكان يسمع العديد من الفتيات التي يترددن علي المحل وهن يتحدثن في التليفون ويتفقن مع رجال علي قضاء ليالي حمراء  فراودته نفسه أن يخطف الفتيات ويغتصبهن، وبالفعل اتفق مع بعض أصدقائه وحصل علي أرقام الفتيات من المحل الذي يعمل به، حيث اعتادت الفتيات علي الاتصال بالمحل  قبل الذهاب لتحديد موعد.

ولأن الشاب يتقن اللغة الخليجية كان يحادث الفتيات ويقنعهن بأنه خليجي يرغب في قضاء ليلة معهن مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 2000 إلي 5 آلاف جنيه، وكانت بعض الفتيات يستجبن والبعض يطلبون منه التوجه إلي محل عمله، والفتاة التي توافق علي الذهاب معه يبعث لها سيارة مستأجرة لأخذها وتفاجئ الفتاة في الشقة بـ 4 أو 5 شباب ويقومون بتهديدها بالسلاح لاغتصابها وسرقة ما معها من أموال وهاتف وتصويرها قبل و أثناء الاغتصاب، ثم يطلبن منها أن تحضر فتيات آخريات تحت تهديد ما معهم من صور و مقاطع فيديوهات.

وفي التحقيقات اعترف المتهم أنه ارتكب 30 جريمة، من خطف وسرقة واغتصاب وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمين للنيابة ثم تم تحويلهم إلي محكمة الجنايات.

  


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