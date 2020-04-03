الشوباشي: هذا الشخص هو سبب اعتناقي للإسلام

03 أبريل 2020 - 10:34 ص

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن شخصية عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، سبب اعتناقها للإسلام.



وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد مجدي،بأن عمر بن الخطاب يعتبر رمزا للعدالة بعد الرسول محمد صلى الله وهو سبب دخولي الإسلام".



وتابعت :" أبلغت زوجي علي الشوباشي الذي كان معتقل في تلك الفترة،أنني اريد اعتناق الإسلام، وبادرني بالسؤال هل هناك أحد قام بالتأثير علي وأجابته بـ لا.

