أبو تريكة: السعيد بجد من يقوم بهذا الشيء

03 أبريل 2020 - 10:48 ص

وجه اللاعب محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري السابق رسالة لمحبيه ومتابعيه بأن الشخص السعيد هو من يكون الله معه.

وأضاف أبو تريكة على حسابه في تويتر : " سئل أحدهم : من هو السعيد ومن هو الأسعد ؟ السعيد: من كان مع الله ... الأسعد: هو من كان الله معه .. ابذل الأولى ، تُرزَق الثانية".

وتبادل متابعو أبو تريكة معه الردود، حيث علق أحدهم :" اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة".

وعلق آخر : " ونعم بالله جمعة مباركة عليك يا ماجيكو".

يذكر أن أبو تريكة قد أثار جدلا عبر موقع فيس بوك بشأن فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد أن كتب منشورا : "كل شيء يبدأ صغيراً ثم يكـبُر، إلّا المُـصيبة فإنّها تبدأ كبيرة ثُم تصغُر".

وبالرغم من عدم تصريحه مباشرة بأنه يقصد الفيروس القاتل " كورونا"، إلا أن العديد من متابعيه رأوا أنه يلمح إليه.