» تصريحات صادمة لوزير الصحة البريطاني عن ذروة تفشي "كورونا"

03 أبريل 2020 - 11:35 ص

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن موعد ذروة تفشي فيروس"كورونا في بريطانيا مؤكدا أنها ستأتي قبل الميعاد الذي تم تحديده مسبقا، مضيفا أن هذا يتوقف علي عدد المواطنين الذين يتبعون توجيهات التباعد الاجتماعي حسب تصريحاته لإذاعة "بي بي سي".

يذكر أن المستشفيات في بريطانيا تشهد نقصا حادا في كمية الأكسجين التي توفرها أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب عدد المرضي الكبير الذين يخضعون للعلاج من فيروس"كورونا" المستجد، مما دفع السلطات الصحة لتحذير جميع المستشفيات من ضرورة الحد من عدد الأشخاص الذين تقدم لهم أجهزة الاصطناعي .

جدير بالذكر أن بريطانيا سجلت أكثر من 29 ألف حالة إصابة فيما بلغت أعداد الوفيات 2352 حالة.