مرتضى منصور لـ "الخطيب": «عيب ما يصحش كدا»

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الزمالك

الاهلى

احمد فتحى

لاعب

بطولة

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن محمود الخطيب رئيس الأهلي، تحدث مع تركي آل الشيخ، للتعاقد مع لاعب بعد رحيل أحمد فتحي.

وأضاف «منصور» في مداخلة هاتفية على قناة «تن» قائلاً: «عمري ما كلمت تركي علشان حاجة زي ما الخطيب عمل علشان يقوله أحمد فتحي مشي شوفلنا لاعب».

وواصل «الكلام ده ميصحش، الزمالك والأهلي أندية كبيرة".

وعن تفاوض النادي مع أحمد فتحي بعد إعلان رحيله عن الأهلي نهاية الموسم، قال مرتضى منصور: «أحمد فتحي أسهل لاعب ممكن أتعاقد معاه للزمالك، لأنه لاعب حر، ولكن أنا عندي مبدأ، اللاعب اللي يقعد ويتفاوض معايا وبعدين يقولي متشكرين مالوش مكان عندي».

وأضاف: «تفاوضنا مع فتحي حينما وقع عبدالله السعيد للزمالك، لكنه تراجع، والأهلي خسر كتير برحيل السعيد وهيخسر أكثر مع رحيل فتحي».


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