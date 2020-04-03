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9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

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9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين
9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين
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عبد القادر وحيد- وكالات

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القطاع الخاص

أخبار السعودية

قرر العاهل السعودي الملك  سلمان بن عبدالعزيز بتحمل الحكومة السعودية   60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.

 وعن قدر المبالغ التي ستصرف فإنها ستبلغ 9 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون مواطن.

وذكرت وكالة الانباء السعودية " واس" أنه بأمر خادم الحرمين الشريفين.. الحكومة من خلال نظام (ساند) تتحمل 60 % من رواتب موظفي  القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس  كورونا المستجد.

وكانت السعودية قد قررت فرض الحظر في أكبر المدن السعودية للتجمعات، حيث تم فرض حظر التجوال لمدة 24 ساعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.


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