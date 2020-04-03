» 293 شخصا و13 رضيعا باللحجر الصحي في مرسي علم

03 أبريل 2020 - 01:53 م

استقبلت صباح اليوم أحد الفنادق المطلة علي البحر بمدينة مرسي علم السياحية وفدا من 293 شخصا و 13 رضيعا من المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما.

وخلال اليومين القادمين سوف يستقبل فندق آخر بالمدينة وفدا آخر من المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة أشرفت بنفسها علي عملية اختيار هذه الفنادق وعملية استقبال وتسكين وفود العائدين لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ علي شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

وأكد فوزي علي أن الوفود العائدة قد خضعت للكشف الطبي فور وصولهم مطار مرسي علم من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائي من مديريات الصحة بالبحر الأحمر، مشيرا الي انه تم تطهير وتعقيم هذه الفنادق قبل استقبال الوفود العائدة، كما تم تدريب العاملين بها علي كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، لافتا الي أنه تم الكشف علي العائدين مرة أخري فور وصولهم الفنادق من قبل الأطباء المقيمين بها وتقديم لهم وجبه الإفطار.