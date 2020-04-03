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رقم صادم لإصابات "كورونا" يعلن عنه رئيس الخدمات الطبية في إستراليا

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن رئيس الخدمات الطبية في أستراليا ، بريندان ميرفي، عن رقم صادم لحقيقة الإصابات في العالم بوباء "كورونا" المستجد ، مرجعا السبب إلي نقص الاختبارات في بعض الدول.

وأشار إلي أن ما يقرب من 10 مليون شخص علي العالم ربما أصيبوا بالفيروس، لكن لنقص التحاليل فلم يتم التمكن من حصرها بدقة، لافتا إلي أنه من المتوقع أن يتضاعف العدد إلي عشرة أضعاف

جدير بالذكر أن عدد الإصابات في العالم بفيروس"كورونا" تجاوزت المليون حالة فيما تجاوز عدد الضحايا 54 ألف حالة وفاة، ووصل عدد المتعافين إلي 220 ألف .


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