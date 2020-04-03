  • الجمعة 03 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» يوجه رسالة للمصريين في «يوم اليتيم»

ارشيفية

إيطاليا.. طبيب سعودي يواجه كورنا فى الخطوط الأمامية

كورونا

هولندا تسجل 148 وفاة بسبب "كورونا" اليوم

ارشيفية

إقامة صلاة الجمعة فى هذه الدولة رغم تفشي "كورونا"

ارشيفية

إيران.. تحذيرات من تفشي "كورونا" بسبب مدمنى المخدرات

ارشيفية

كورونا.. بريطانيا تسجل نحو 700 وفاة فى يوم واحد

محمود عباس

تمديد حالة الطوارئ فى فلسطين لمدة 30 يومًا

المملكة العربية السعودية

تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

صلاح

"ميدو" يصدم ليفربول بشأن محمد صلاح

المغامسي

المغامسي: عطاءات الملك سلمان أضاءت السماء

المغامسي: عطاءات الملك سلمان أضاءت السماء

الحياة السياسية

المغامسي
المغامسي
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

من هي السيدة التي منحها الملك سلمان قلادة الملك عبدالعزيز؟

الملك سلمان

أخبار السعودية

رواتب العاملين

المغامسي

سماء البلاد

ثمن الداعية السعودي وإمام مسجد قباء السابق صالح المغامسي قرار الملك سلمان اليوم عن تحمل الدولة 60% من رواتب العاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف المغامسي على حسابه في تويتر : "  وما تزال العطاءات والتوجيهات الملكية تضيء سماء البلاد ، فتحمل الدولة 60 في المائة من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص امتداد لجهود متتابعة من الدولة - أعزّها الله - لتضييق أضرار جائحة كورونا ، فاللهمّ بارك في القيادة والوطن والشعب".

وكان الملك  سلمان بن عبدالعزيز أصدر قرار بتحمل الحكومة السعودية   60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.

 وعن قدر المبالغ التي ستصرف فإنها ستبلغ 9 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون مواطن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه بأمر خادم الحرمين الشريفين.. الحكومة من خلال نظام (ساند) تتحمل 60 % من رواتب موظفي  القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس  كورونا المستجد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تناول الجريب فروت بهذه الطريقة يؤدي للوفاة
» إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا
» رقم صادم لإصابات "كورونا" يعلن عنه رئيس الخدمات الطبية في إستراليا
» 293 شخصا و13 رضيعا باللحجر الصحي في مرسي علم
» مفاجأة بنعش مومياء مصرية عمرها 3 آلاف عام
» "العربية الحدث" تُطفيء أنوارها بعد وصول إصابات كورونا لمليون
» «ميركل» تعود إلى عملها بعد انتهاء الحجر الصحي
» الزمالك ينفى شائعات الاستغناء عن اللاعبين
» تصريحات صادمة لوزير الصحة البريطاني عن ذروة تفشي "كورونا"
» "خليك في البيت لحماية الحياة".. شعار جوجل اليوم
» إصابة " علي لاريجاني" رئيس البرلمان الإيراني بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية