المغامسي: عطاءات الملك سلمان أضاءت السماء

03 أبريل 2020 - 02:35 م

ثمن الداعية السعودي وإمام مسجد قباء السابق صالح المغامسي قرار الملك سلمان اليوم عن تحمل الدولة 60% من رواتب العاملين بالقطاع الخاص.

وأضاف المغامسي على حسابه في تويتر : " وما تزال العطاءات والتوجيهات الملكية تضيء سماء البلاد ، فتحمل الدولة 60 في المائة من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص امتداد لجهود متتابعة من الدولة - أعزّها الله - لتضييق أضرار جائحة كورونا ، فاللهمّ بارك في القيادة والوطن والشعب".

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر قرار بتحمل الحكومة السعودية 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.

وعن قدر المبالغ التي ستصرف فإنها ستبلغ 9 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون مواطن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أنه بأمر خادم الحرمين الشريفين.. الحكومة من خلال نظام (ساند) تتحمل 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.