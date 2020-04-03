» إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا

«السيسي» يوجه رسالة للمصريين في «يوم اليتيم»
إيطاليا.. طبيب سعودي يواجه كورنا فى الخطوط الأمامية
هولندا تسجل 148 وفاة بسبب "كورونا" اليوم
إقامة صلاة الجمعة فى هذه الدولة رغم تفشي "كورونا"
إيران.. تحذيرات من تفشي "كورونا" بسبب مدمنى المخدرات
كورونا.. بريطانيا تسجل نحو 700 وفاة فى يوم واحد
تمديد حالة الطوارئ فى فلسطين لمدة 30 يومًا
تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
"ميدو" يصدم ليفربول بشأن محمد صلاح
المغامسي: عطاءات الملك سلمان أضاءت السماء
وكالات- الدويني فولي
مغرب
فجر
04:21
شروق
05:46
ظهر
12:03
عصر
15:36
18:21
عشاء
19:51