» إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا

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وكالات- الدويني فولي

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إندونيسيا

فيروس كورونا

متوفيين.

     
سجلت إندونيسيا 196 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر ارتفاع في المعدل اليومي للإصابات منذ الإعلان عن أولى الحالات قبل شهر، وفق قول المسؤول في وزارة الصحة، أحمد يوريانتو، اليوم الجمعة.
وأوضح يوريانتو أن إجمالي عدد الإصابات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بلغ 1986 حالة، وجرى تسجيل 11 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 181 بينما تعافى 134 مريضا.

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