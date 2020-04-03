"ميدو" يصدم ليفربول بشأن محمد صلاح

03 أبريل 2020 - 02:40 م

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على تواجد محمد صلاح داخل ليفربول، وخطفه الأنظار داخل الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، بجانب حصده بعض الألقاب مع الريدز.

ونجح الدولي المصري محمد صلاح في التتويج مع ليفربول بكل اللقب القارية التي خاضها الفريق الإنجليزي، حيث استطاع أن يخطف لقب دوري أبطال أوروبا من توتنهام، ولقب السوبر الأوروبي من تشيلسي، وكأس العالم للأندية.

وأكد ميدو في تصريحات له عبر صحيفة “صن الإنجليزية”، أن ليفربول سيفقد جهود صلاح لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر، بسبب مشاركته مع منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا.

وتابع: " لا خيار أمام ليفربول والألماني كلوب على الموافقة، حيث تعد هذه البطولة قارية، ويجب أن يحترم قرار الاتحاد الدولي، بشأن مشاركة اللاعبين مع منتخبات بلادهم خلال البطولات القارية".



