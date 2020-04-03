» تناول الجريب فروت بهذه الطريقة يؤدي للوفاة

03 أبريل 2020 - 02:48 م

حذرت تقارير صحية من تناول الجريب فروت مع بعض الأدوية والعقاقير لأنه يؤدي إلي عواقب وخيمة قد تصل إلي الوفاة .

ويحتوي الجريب فروت علي كميات كبيرة من الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة للجسم، وقلة السعرات الحرارية التي يعطيها للجسم، كما يحتوي علي مواد منشطة أخري مثل "فورانوكومارين" التي تعطل عمل إنزيم البسيتوكروم p45 ، والذي ينظم تركيز الأدوية والسموم في الدم .

وعندما يعطل هذا الإنزيم تتراكم المواد الفعالة للأدوية في الجسم خطرة علي الصحة والحياة أو بالعكس يسبب انخفاض فاعلية الأدوية نتيجة لانخفاض تركيز المادة الفعالة في الدم، حسبما نشر تقرير لـ"صدي".

ومن الأدوية التي لا ينصح معها بتناول الجريب فروت، الأدوية المخفضة لمستوي الكوليسترول في الدم والأدوية الخاصة في علاج الخفقان ومسكنات الألم و أدوية تستخدم لتخفيض مستوي ضغط الدم ومضادات الهستامين والأدوية المضادة للسرطان والأدوية المحتوية علي الإستروجين بما فيها حبوب منع الحمل وكذلك الفياجرا.