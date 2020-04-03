  • الجمعة 03 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» يوجه رسالة للمصريين في «يوم اليتيم»

ارشيفية

إيطاليا.. طبيب سعودي يواجه كورنا فى الخطوط الأمامية

كورونا

هولندا تسجل 148 وفاة بسبب "كورونا" اليوم

ارشيفية

إقامة صلاة الجمعة فى هذه الدولة رغم تفشي "كورونا"

ارشيفية

إيران.. تحذيرات من تفشي "كورونا" بسبب مدمنى المخدرات

ارشيفية

كورونا.. بريطانيا تسجل نحو 700 وفاة فى يوم واحد

محمود عباس

تمديد حالة الطوارئ فى فلسطين لمدة 30 يومًا

المملكة العربية السعودية

تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

صلاح

"ميدو" يصدم ليفربول بشأن محمد صلاح

المغامسي

المغامسي: عطاءات الملك سلمان أضاءت السماء

تناول الجريب فروت بهذه الطريقة يؤدي للوفاة

الصفحة الأخيرة

جريب فروت
جريب فروت
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أفقد 4 كيلو في 3 أيام بهذه الطريقة

#

تجنبي الشجار مع زوجك بهذه الطريقة

#

جفاف البشرة من المطهرات.. عالجيه بهذه الطريقة

#

بكري: الإخوان بيستغلوا أزمة كورونا بهذه الطريقة

كوليسترول

جريب فروت

مسكنات الالم

حذرت تقارير صحية من تناول الجريب فروت مع بعض الأدوية والعقاقير لأنه يؤدي إلي عواقب وخيمة قد تصل إلي الوفاة .

ويحتوي الجريب فروت علي كميات كبيرة من الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة للجسم، وقلة السعرات الحرارية التي يعطيها للجسم، كما يحتوي علي مواد منشطة أخري مثل "فورانوكومارين" التي تعطل عمل إنزيم البسيتوكروم p45 ، والذي ينظم تركيز الأدوية والسموم في الدم .

وعندما يعطل هذا الإنزيم تتراكم المواد الفعالة للأدوية في الجسم خطرة علي الصحة والحياة أو بالعكس يسبب انخفاض فاعلية الأدوية نتيجة لانخفاض تركيز المادة الفعالة في الدم، حسبما نشر تقرير لـ"صدي".

ومن الأدوية التي لا ينصح معها بتناول الجريب فروت، الأدوية المخفضة لمستوي الكوليسترول في الدم والأدوية الخاصة في علاج الخفقان ومسكنات الألم و أدوية تستخدم لتخفيض مستوي ضغط الدم ومضادات الهستامين والأدوية المضادة للسرطان والأدوية المحتوية علي الإستروجين بما فيها حبوب منع الحمل وكذلك الفياجرا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تناول الجريب فروت بهذه الطريقة يؤدي للوفاة
» إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا
» رقم صادم لإصابات "كورونا" يعلن عنه رئيس الخدمات الطبية في إستراليا
» 293 شخصا و13 رضيعا باللحجر الصحي في مرسي علم
» مفاجأة بنعش مومياء مصرية عمرها 3 آلاف عام
» "العربية الحدث" تُطفيء أنوارها بعد وصول إصابات كورونا لمليون
» «ميركل» تعود إلى عملها بعد انتهاء الحجر الصحي
» الزمالك ينفى شائعات الاستغناء عن اللاعبين
» تصريحات صادمة لوزير الصحة البريطاني عن ذروة تفشي "كورونا"
» "خليك في البيت لحماية الحياة".. شعار جوجل اليوم
» إصابة " علي لاريجاني" رئيس البرلمان الإيراني بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية